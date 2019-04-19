На следующей неделе температура в Москве может подняться до 25 градусов тепла

17:00 Источник: РБК

В Центральной России на этих выходных окончательно установится теплая весенняя погода, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. В Москве температура на следующей неделе может подняться до 25 градусов тепла.

В субботу на погоду еще будет оказывать циклон, из-за чего днем может быть облачно и пройдут редкие дожди. Ночью температура будет составлять от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 11 до 13. В воскресенье погода улучшится, станет ясно и снизится вероятность осадков. Днем температура будет достигать от 12 до 17 градусов тепла. На следующей неделе уже установится почти летняя погода.