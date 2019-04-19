ФАС проверит цены на проезд в общественном транспорте по всей стране

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ФАС проверит рост цен на проезд в общественном транспорте. Специалисты намерены провести мониторинг по всей стране. Такое поручение дал глава ведомства

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что поступают многочисленные обращения граждан по вопросу резкого роста стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах. Говорит Москва

