Германию упрекнули в недостаточном "устрашении" России
18:00 19.04.2019 Источник: Газета.Ru
Бывший главный стратег Пентагона, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Элбридж Колби в интервью немецкому журналу Focus заявил, что Германия должна делать больше для «устрашения» России.
«Германия могла бы гораздо более надежно устрашать Россию», — сказал Колби.
Основную проблему Колби видит на восточной границе НАТО, где сильная в военном отношении Германия может изменить ситуацию. Колби также назвал немецкую армию «бледной тенью того, что было в конце холодной войны».
По его мнению, ФРГ является самой богатой страной ЕС и должна больше тратить на свою оборону и своих союзников по НАТО. «Германия невероятно богата, кажется, что она могла бы потратить больше на свою оборону и своих союзников», — сказал Колби. Газета.Ru
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