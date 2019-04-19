Германию упрекнули в недостаточном "устрашении" России

18:00 Источник: Газета.Ru

Бывший главный стратег Пентагона, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Элбридж Колби в интервью немецкому журналу Focus заявил, что Германия должна делать больше для «устрашения» России.

«Германия могла бы гораздо более надежно устрашать Россию», — сказал Колби.



Основную проблему Колби видит на восточной границе НАТО, где сильная в военном отношении Германия может изменить ситуацию. Колби также назвал немецкую армию «бледной тенью того, что было в конце холодной войны».

По его мнению, ФРГ является самой богатой страной ЕС и должна больше тратить на свою оборону и своих союзников по НАТО. «Германия невероятно богата, кажется, что она могла бы потратить больше на свою оборону и своих союзников», — сказал Колби. Газета.Ru