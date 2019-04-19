Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

17:32 Источник: РОСБАЛТ

На этой неделе состояние Билла Гейтса превысило отметку $100 миллиардов. Как сообщает Forbes, это произошло благодаря росту стоимости акций Microsoft в преддверии выхода финансового отчета.

Состояние Гейтса оценивается в $100,61 миллиарда.



В рейтинге миллиардеров Forbes, миллиардер остается вторым в списке богатейших людей мира после главы Amazon Джеффа Безоса, чье состояние составляет $152,95 миллиарда. Росбалт

