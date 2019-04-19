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НОВОСТИ

Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

17:32 19.04.2019 Источник: РОСБАЛТ

На этой неделе состояние Билла Гейтса превысило отметку $100 миллиардов. Как сообщает Forbes, это произошло благодаря росту стоимости акций Microsoft в преддверии выхода финансового отчета.

Состояние Гейтса оценивается в $100,61 миллиарда.

В рейтинге миллиардеров Forbes, миллиардер остается вторым в списке богатейших людей мира после главы Amazon Джеффа Безоса, чье состояние составляет $152,95 миллиарда.  Росбалт

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