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В Москве открылся первый центр трудоустройства "Моя работа"

19:14 19.04.2019

В столице открыт первый флагманский центр занятости населения «Моя работа». Его сотрудники должны избавить городскую службу занятости от забюрократизованности, упростить сбор нужных для трудоустройства документов и искоренить формальный подход к заявителям. В мегаполисе в нынешнем году начали трансформировать службу занятости населения, стараясь перейти на индивидуальный и клиентоориентированный формат взаимодействия с соискателями. Новый центр расположенный на улице Щепкина, открыл мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, несмотря на то, что в мегаполисе огромный рынок труда, в Москве есть безработные - люди, которые не могут найти себе работу по разным причинам. «Зарегистрированная безработица - несколько десятков тысяч человек, - уточнил градоначальник. - В процентном соотношении это немного. Но вы можете себе это представить - десятки тысяч человек, которые не могут найти работу. И государство должно оплатить пособие по безработице, и помочь им найти для себя достойную интересную работу, которая соответствует их претензиям, их требованиям, их желаниям. Сделать это порой очень непросто».
По мнению мэра прежде качество работы службы занятости не всегда удовлетворяло горожан и ситуацию надо изменить. Теперь службы занятости должны будут работать, предоставляя услуги по качеству соответствующие уровню услуг, оказываемых в офисах моногофункциональных центров госуслуг «Мои документы».

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