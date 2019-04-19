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От природных пожаров в Забайкалье пострадали пять человек

20:40 19.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пять человек пострадали от природных пожаров в Забайкалье. Такие данные привела пресс-секретарь регионального Минздрава Инга Николаева.

По её словам, люди, которые получили ожоги и отравление дымом, госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

В Забайкалье уже неделю стоит ветреная погода, порывы достигают 28 метров в секунду. Сегодня десятки домов сгорели в нескольких сёлах региона. Огонь пожарным приходится тушить с земли, так как использованию авиации мешает сильный ветер. Тех, кто остался без жилья, разместили в социальных учреждениях.

На территории края ввели режим ЧС. Говорит Москва

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