От природных пожаров в Забайкалье пострадали пять человек
20:40 19.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пять человек пострадали от природных пожаров в Забайкалье. Такие данные привела пресс-секретарь регионального Минздрава Инга Николаева.
По её словам, люди, которые получили ожоги и отравление дымом, госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.
В Забайкалье уже неделю стоит ветреная погода, порывы достигают 28 метров в секунду. Сегодня десятки домов сгорели в нескольких сёлах региона. Огонь пожарным приходится тушить с земли, так как использованию авиации мешает сильный ветер. Тех, кто остался без жилья, разместили в социальных учреждениях.
На территории края ввели режим ЧС. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 20:00 19.04.2019
- Зеленский заявил, что он не оппонент Порошенко, а его приговор
- 19:15 19.04.2019
- Накануне Песаха предположительно неонацисты подожгли еврейское духовное училище в Подмосковье
- 19:14 19.04.2019
- В Москве открылся первый центр трудоустройства "Моя работа"
- 18:40 19.04.2019
- Япония и США спешат раньше РФ и Китая найти обломки F-35
- 18:00 19.04.2019
- Германию упрекнули в недостаточном "устрашении" России
- 17:32 19.04.2019
- Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд
- 17:12 19.04.2019
- ФАС проверит цены на проезд в общественном транспорте по всей стране
- 17:00 19.04.2019
- На следующей неделе температура в Москве может подняться до 25 градусов тепла
- 16:32 19.04.2019
- На большом десантном корабле "Цезарь Куников" после учений сломалось рулевое устройство
- 16:12 19.04.2019
- Акимов попросил Путина дать поручения по созданию сетей 5G
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать