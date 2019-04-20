Туристам с хорошей визовой историей упростят выдачу шенгенских виз
22:40 19.04.2019 Источник: Эхо Москвы
ЕС собирается упростить выдачу шенгенских виз туристам с хорошей визовой историей. Предложение Еврокомиссии одобрил Европарламент. Теперь новые правила должны утвердить все 28 стран в Совете ЕС. Документ может вступить в силу уже в конце года. Туристы смогут запрашивать визу за полгода до поездки и за 9 месяцев до начала круиза. Сейчас подавать документы можно максимум за 3 месяца. Для тех, кто не был замечен в нарушении режима въезда в ЕС, собираются постепенно увеличивать срок действия выданных виз до максимальных 5-ти лет. Вместе с тем увеличится размер консульского сбора — на первом этапе для граждан России он вырастет с 30-ти до 40 евро. Эхо Москвы
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