Из-за пожаров в Забайкайле за последние сутки эвакуировано около 290 человек - МЧС
09:45 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 290 человек были эвакуированы из-за пожаров в 14 населенных пунктах в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"Всего было эвакуировано 289 человек. 78 человек, в том числе 20 детей, находятся в пункте временного размещения. Остальные - у родственников", - сказал собеседник агентства.
Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края за последние сутки пострадали 14 населенных пунктов. По данным краевых властей, огонь уничтожил 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. На данный момент все возгорания ликвидированы. Пострадали 25 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
Причиной столь стремительного распространения огня в МЧС назвали высокую температуру воздуха и сильный ветер до 30 метров в секунду.
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