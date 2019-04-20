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Из-за пожаров в Забайкайле за последние сутки эвакуировано около 290 человек - МЧС

09:45 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 290 человек были эвакуированы из-за пожаров в 14 населенных пунктах в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Всего было эвакуировано 289 человек. 78 человек, в том числе 20 детей, находятся в пункте временного размещения. Остальные - у родственников", - сказал собеседник агентства.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края за последние сутки пострадали 14 населенных пунктов. По данным краевых властей, огонь уничтожил 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. На данный момент все возгорания ликвидированы. Пострадали 25 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Причиной столь стремительного распространения огня в МЧС назвали высокую температуру воздуха и сильный ветер до 30 метров в секунду.


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