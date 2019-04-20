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В столицу прибыла военная техника для участия в параде 9 мая

10:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная техника, участвующая параде 9 мая на Красной площади, прибыла в Москву, сообщил в субботу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.

Более 100 единиц колесной техники, в том числе автономные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", ЗРК С-400, ЗРПК "Панцирь", РСЗО "Смерч" и др. своим ходом преодолели более 60 км.

На станцию "Пресня" по железной дороге были доставлены гусеничные машины, в том числе танки Т-34-85, Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", "Тор-М2" и др. От станции они самостоятельно добрались до места дислокации.

Военные начали переброску техники в пятницу вечером.


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