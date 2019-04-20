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На 93-м году жизни умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

10:45 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, вместе с мужем Эдом ставшая героиней серии фильмов ужасов "Заклятие" (The Conjuring), умерла в четверг. Об этом в пятницу сообщил ее внук Крис МакКиннелл.

"Прошлой ночью моя бабушка Лоррейн Уоррен с миром и спокойствием покинула нас, чтобы присоединиться к своему возлюбленному Эду (Эд Уоррен скончался в 2006 году - прим. ТАСС)", - написал МакКиннелл на своей странице в "Фейсбуке".

Лоррейн Уоррен родилась 31 января 1927 года. Она и ее супруг стали известны благодаря расследованиями происшествий, в который якобы были замешаны потусторонние силы. Несколько освещенных ими инцидентов легли в основу ряда книг и фильмов, в числе которых франшиза "Заклятие". В двух основных фильмах серии, вышедших в 2013 и 2016 годах, супруги Уоррен являются главными героями, их сыграли актеры Вера Фармига и Патрик Уилсон.


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