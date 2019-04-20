У здания министерства в Кабуле прогремел взрыв - СМИ
11:45 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв прогремел в столице Афганистана - Кабуле - у здания министерства коммуникационных и информационных технологий. Об этом в субботу сообщил телеканал "1 Ти-ви" со ссылкой на представителя МВД страны.
Как отмечается, после взрыва были слышны выстрелы. Другие подробности пока не приводятся.
НОВОСТИ
- 12:15 20.04.2019
- Сирия и Крым обсудили вопросы сотрудничества на экономическом форуме
- 11:15 20.04.2019
- Порядок приема экзамена на права может быть изменен уже в следующем году - ГИБДД
- 10:45 20.04.2019
- На 93-м году жизни умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
- 10:15 20.04.2019
- В столицу прибыла военная техника для участия в параде 9 мая
- 09:45 20.04.2019
- Из-за пожаров в Забайкайле за последние сутки эвакуировано около 290 человек - МЧС
- 09:15 20.04.2019
- На параде в честь 70-летия ВМС Китая будет около 20 кораблей более 10 стран мира
- 22:40 19.04.2019
- Туристам с хорошей визовой историей упростят выдачу шенгенских виз
- 22:00 19.04.2019
- США призвали заблокировать возможность полетов российских самолетов в Венесуэлу
- 21:20 19.04.2019
- МИД Белоруссии обвинил посла РФ в попытке разрушить отношения Москвы и Минска
- 20:40 19.04.2019
- От природных пожаров в Забайкалье пострадали пять человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать