У здания министерства в Кабуле прогремел взрыв - СМИ

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в столице Афганистана - Кабуле - у здания министерства коммуникационных и информационных технологий. Об этом в субботу сообщил телеканал "1 Ти-ви" со ссылкой на представителя МВД страны.

Как отмечается, после взрыва были слышны выстрелы. Другие подробности пока не приводятся.



