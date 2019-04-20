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У здания министерства в Кабуле прогремел взрыв - СМИ

11:45 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел в столице Афганистана - Кабуле - у здания министерства коммуникационных и информационных технологий. Об этом в субботу сообщил телеканал "1 Ти-ви" со ссылкой на представителя МВД страны.

Как отмечается, после взрыва были слышны выстрелы. Другие подробности пока не приводятся.


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