Ситуацию на Забайкалье взял под личный контроль зам генерального прокурора
13:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура начала проверки в связи со степными пожарами в Забайкальском крае, от которых пострадали 14 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В ходе организованных органами прокуратуры проверок особое внимание будет обращено на полноту и своевременность принимаемых мер по эвакуации и размещению граждан, оказанию им необходимой помощи", - говорится в сообщении. Одновременно будет дана оценка соблюдению закона при предупреждении чрезвычайных ситуаций.
Под надзором прокуроров также находятся результаты процессуальных проверок, организованных следственными органами по фактам пожаров.
"Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев взял ситуацию под личный контроль", - добавили в ведомстве.
Пожары в Забайкалье уничтожили 90 домов, 27 человек пострадали, более 340 лишились имущества.
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