Андрей Воробьев дал старт общеподмосковному субботнику

12:50 Источник: НГ-Online

Фото Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт общеобластному субботнику: за рулем поливомоечной машины губернатор помыл улицу Пионерская в Красногорске. Жители, проживающие по этому адресу, наиболее активно обращались в социальных сетях о необходимости привести в порядок проезжую часть и дворовые территории.

«Сейчас пришла весна, от жителей поступает большой запрос на покраску ограждений вдоль дорог, на помывку улиц - не только центральных. Мы уже 5-й год покупаем технику, постоянно обновляем ее. У нас есть достаточное количество дорожной техники, чтобы все своевременно убиралось и приводилось в надлежащий вид», - сказал Андрей Воробьев.

Общеобластной субботник закрывает месячник благоустройства, который стартовал в конце марта по поручению губернатора. Ранее в каждом муниципалитете было проведено по 3 подобных мероприятия, в которых приняли участие в общей сложности около полумиллиона человек. Жители сами могли определить места, необходимые для наведения порядка, проголосовав на портале Добродел.

«Традиционно во всех районах области мы открываем Общеобластной субботник, на него выходят 600-700 тысяч человек - это порядка 10% населения, - сказал губернатор Московской области. - Это добрая советская традиция, которая из года в год у нас продолжается, что очень приятно. Хочу поблагодарить жителей, которые участвуют в этих важных мероприятиях, всех кто любят свои города, свой двор, свой подъезд. У нас большая программа по благоустройству в этом сезоне, большие деньги выделены и в малых городах, и в больших. Я уверен, что изменения почувствует каждый житель».

В ходе Общеобластного субботника предполагается собрать и вывезти порядка 160 тыс. кубометров мусора, высадить 27 тыс. саженцев. В Подмосковье работает свыше 900 пунктов выдачи уборочного инвентаря. В субботнике задействовано около 4,5 тыс. единиц коммунальной техники. Приводятся в порядок территории парков, дворов, социальных объектов, мемориалов и памятников, пляжей. Кроме того, в этом году впервые проходят масштабные работы по наведению чистоты на «вылетных» автомагистралях в соответствие с высокими стандартами благоустройства региона.

Для жителей организован фотоконкурс. Чтобы принять в нем участие, нужно выложить в Инстаграм снимок территории до и после её уборки с хештегом #ГрязиНет. Победителей назовут 30 апреля.

Георгий Соловьев