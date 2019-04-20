Политику стран Балтии в отношении РФ надо координировать сообща - глава МИД Литвы

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией. Такое мнение после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву озвучил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Всегда эффективнее, когда мы координируем свою политику и действуем сообща, потому что всегда будут попытки проверить единство стран Европы, стран Балтии, внести раскол", - сказал он Балтийской службе новостей.

Шеф литовской дипломатии подчеркнул, что воздерживается от оценок того, какие визиты планируются и осуществляются лидерами других стран, но отметил, что "для России актуально показать, что изоляции нет, что [международное] сотрудничество идет нормально, чему способствуют такие визиты". "Диалог не должен стать своего рода дымовой завесой, создающей видимость обычного сотрудничества", - заявил Линкявичюс.

По словам шефа литовской дипломатии, Таллин не сообщил Вильнюсу о том, какие вопросы будут затрагиваться в ходе переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. "Было бы неплохо получить больше информации об итогах переговоров", - сказал он. "Все это имеет смысл в том случае, если есть какие-то ощутимые результаты, на которые мы надеемся и которые ожидаем", - утверждал глава МИД.

Визит Кальюлайд в Москву, состоявшийся в четверг, был приурочен к открытию после реставрации исторического здания посольства Эстонии в России. Переговоров с главой российского государства изначально запланировано не было, но позднее эстонская сторона сделала соответствующий запрос и было назначено время первой более чем за 10 лет встречи лидеров двух стран.

В ее повестке дня были торгово-экономические отношения, вопросы приграничного сотрудничества. Стороны затронули и достаточно чувствительные для обеих государств темы - положение русскоязычного населения в Эстонии, вопрос ратификации российско-эстонского пограничного договора. Не обошлось без обсуждения глобальных проблем - активности НАТО на территории стран Прибалтики из-за якобы "нарастающей российской военной угрозы", урегулирования украинского кризиса, взаимоотношений с Россией Европейского союза.