Французская полиция применила против манифестантов слезоточивый газ
17:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники акции протеста "желтых жилетов" в Париже вступили в стычку с сотрудниками полиции, в результате чего стражи порядка применили против манифестантов слезоточивый газ. Об этом в субботу передает корр. ТАСС с места событий.
Как сообщили ТАСС очевидцы произошедшего, группа манифестантов на одном из бульваров XI округа Парижа подожгла несколько мусорных баков и автомобиль, из-за чего улицу окутал едкий дым. После этих событий полицейские потребовали от демонстрантов покинуть бульвар, однако участники движения не подчинились, в результате стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.
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