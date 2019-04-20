Французская полиция применила против манифестантов слезоточивый газ

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники акции протеста "желтых жилетов" в Париже вступили в стычку с сотрудниками полиции, в результате чего стражи порядка применили против манифестантов слезоточивый газ. Об этом в субботу передает корр. ТАСС с места событий.

Как сообщили ТАСС очевидцы произошедшего, группа манифестантов на одном из бульваров XI округа Парижа подожгла несколько мусорных баков и автомобиль, из-за чего улицу окутал едкий дым. После этих событий полицейские потребовали от демонстрантов покинуть бульвар, однако участники движения не подчинились, в результате стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.







