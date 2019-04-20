0
0
106
НОВОСТИ

Французская полиция применила против манифестантов слезоточивый газ

17:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники акции протеста "желтых жилетов" в Париже вступили в стычку с сотрудниками полиции, в результате чего стражи порядка применили против манифестантов слезоточивый газ. Об этом в субботу передает корр. ТАСС с места событий.

Как сообщили ТАСС очевидцы произошедшего, группа манифестантов на одном из бульваров XI округа Парижа подожгла несколько мусорных баков и автомобиль, из-за чего улицу окутал едкий дым. После этих событий полицейские потребовали от демонстрантов покинуть бульвар, однако участники движения не подчинились, в результате стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:15 20.04.2019
В полицию Украины поступило около сотни сообщений о нарушениях "в день тишины"
0
24
17:45 20.04.2019
На испытания в море впервые выйдет корвет проекта 20385 "Гремящий"
0
77
17:29 20.04.2019
К 2024 году в Москве полностью обновят парк трамваев
0
101
16:45 20.04.2019
Мэр Собянин заложил Аллею 100-летия первых субботников на Никитском бульваре
0
163
16:15 20.04.2019
Антироссийские санкции работают против тех кто их ввел - Назаров
0
206
15:30 20.04.2019
Париж: В ходе акций "желтые жилеты" задержаны свыше 126 человек
0
213
14:45 20.04.2019
Политику стран Балтии в отношении РФ надо координировать сообща - глава МИД Литвы
0
279
14:15 20.04.2019
Дебаты Порошенко и Зеленского суммарно собрали 5 млн просмотров
0
318
13:45 20.04.2019
Консерваторы хотят обсудить возможность вынесения вотума недоверия Терезе Мэй
0
312
13:15 20.04.2019
Ситуацию на Забайкалье взял под личный контроль зам генерального прокурора
0
302

Возврат к списку