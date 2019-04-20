На испытания в море впервые выйдет корвет проекта 20385 "Гремящий"
17:45 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые в воскресенье, 21 апреля, выйдет в Балтийское море на испытания. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.
"21 апреля новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" и корвет проекта 20385 "Гремящий" выйдут в море от причалов предприятия "Северная верфь" (Санкт-Петербург) для проведения заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря", - сказал Дыгало.
Накануне, по его словам, главком ВМФ России Владимир Королев провел в Адмиралтействе рабочее совещание, на котором заслушал доклад своего заместителя по вооружению Игоря Мухаметшина о готовности кораблей и экипажей к испытаниям.
В ходе заводских ходовых испытаний будет проверен ряд корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования. Будет проверена скорость хода в различных режимах, управляемость и маневренность, а также другие характеристики "Адмирала Касатонова" и "Гремящего".
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