0
0
82
НОВОСТИ

К 2024 году в Москве полностью обновят парк трамваев

17:29 20.04.2019

На празднике, приуроченном к 120-летию начала в Москве движения трамваев, было объявлено о том, что ждет этот вид транспорта в столице в будущем. По словам мэра мегаполиса Сергея Собянина, через пять в городе будет полностью обновлен трамвайный подвижной состав и отремонтированы все трамвайные пути.

Сегодня в городе проходил ежегодный парад трамваев (фоторепортаж с этого события можно увидеть здесь), который проводится в Москве уже пять лет подряд. «В последние годы было много сомнений, вообще нужен или не нужен трамвай, но мы сегодня можем сказать, что трамвай переживает второе рождение, - заявил градоначальник. - Огромное количество новых трамваев приходит в парк Мосгортранса, большое количество путей реконструируется. Я думаю, что в течение пяти лет все трамвайные пути отремонтируют и они будут менее шумными, а старые трамваи можно будет увидеть только на ретропараде. Я уверен, что москвичи по-прежнему будут любить трамваи и с каждым годом все больше и больше пассажиров будут пользоваться именно трамваями».

В Москве уже несколько лет подряд выполняется комплексная программа модернизации трамвайного движения: подвижной состав обновляют, устаревшие модели заменяют современными машинами «Витязь-Москва», ведется капремонт и отделение трамвайных путей от проезжей части, строятся новые линии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:15 20.04.2019
В полицию Украины поступило около сотни сообщений о нарушениях "в день тишины"
0
24
17:45 20.04.2019
На испытания в море впервые выйдет корвет проекта 20385 "Гремящий"
0
77
17:15 20.04.2019
Французская полиция применила против манифестантов слезоточивый газ
0
119
16:45 20.04.2019
Мэр Собянин заложил Аллею 100-летия первых субботников на Никитском бульваре
0
163
16:15 20.04.2019
Антироссийские санкции работают против тех кто их ввел - Назаров
0
206
15:30 20.04.2019
Париж: В ходе акций "желтые жилеты" задержаны свыше 126 человек
0
213
14:45 20.04.2019
Политику стран Балтии в отношении РФ надо координировать сообща - глава МИД Литвы
0
279
14:15 20.04.2019
Дебаты Порошенко и Зеленского суммарно собрали 5 млн просмотров
0
318
13:45 20.04.2019
Консерваторы хотят обсудить возможность вынесения вотума недоверия Терезе Мэй
0
312
13:15 20.04.2019
Ситуацию на Забайкалье взял под личный контроль зам генерального прокурора
0
302

Возврат к списку