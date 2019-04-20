К 2024 году в Москве полностью обновят парк трамваев

17:29

На празднике, приуроченном к 120-летию начала в Москве движения трамваев, было объявлено о том, что ждет этот вид транспорта в столице в будущем. По словам мэра мегаполиса Сергея Собянина, через пять в городе будет полностью обновлен трамвайный подвижной состав и отремонтированы все трамвайные пути.

Сегодня в городе проходил ежегодный парад трамваев (фоторепортаж с этого события можно увидеть здесь), который проводится в Москве уже пять лет подряд. «В последние годы было много сомнений, вообще нужен или не нужен трамвай, но мы сегодня можем сказать, что трамвай переживает второе рождение, - заявил градоначальник. - Огромное количество новых трамваев приходит в парк Мосгортранса, большое количество путей реконструируется. Я думаю, что в течение пяти лет все трамвайные пути отремонтируют и они будут менее шумными, а старые трамваи можно будет увидеть только на ретропараде. Я уверен, что москвичи по-прежнему будут любить трамваи и с каждым годом все больше и больше пассажиров будут пользоваться именно трамваями».

В Москве уже несколько лет подряд выполняется комплексная программа модернизации трамвайного движения: подвижной состав обновляют, устаревшие модели заменяют современными машинами «Витязь-Москва», ведется капремонт и отделение трамвайных путей от проезжей части, строятся новые линии.