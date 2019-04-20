В полицию Украины поступило около сотни сообщений о нарушениях "в день тишины"
18:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
97 сообщений о различных нарушениях "в день тишины" перед вторым туром президентских выборов поступило в полицию Украины. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
"По состоянию на 14:30 в полицию поступило уже 97 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, в основном указанные факты касаются незаконной агитации и подкупа избирателей", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".
Тракало добавил, что по поступившим сообщениям полиция уже открыла одно уголовное дело и составила пять административных материалов. Кроме того, он сообщил, что правоохранители получила меньше сообщений о нарушениях, чем в "день тишины" 30 марта перед первым туром выборов по состоянию на то же время.
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