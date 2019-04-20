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Около 700 экологических активистов задержаны полицией в Лондоне

18:45 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Лондона задержала более 700 экологических активистов, которые шестой день подряд проводят акции протеста в центре британской столицы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

"По состоянию на 10:00 (12:00 мск) субботы, офицеры полиции с понедельника (15 апреля) задержали свыше 718 человек. 28 лицам предъявлены обвинения", - говорится в сообщении Службы столичной полиции.

Экологические активисты организации Extinction Rebellion ("Икстинкшн ребелион") в понедельник блокировали загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды. Полиция неоднократно призывала их освободить занимаемую ими проезжую часть и продолжить акции протеста только у Мраморной арки, однако данное требование демонстранты выполнять отказались. Теперь протестующим властями был выдвинут новый ультиматум, согласно которому до вечера субботы (20 апреля) они должны покинуть районы Парламентской площади и перекрестка Оксфорд-серкус, а также до конца дня 22 апреля освободить мост Ватерлоо.

Участники лондонских протестов выдвигают три основных требования к британскому правительству: рассказать правду о климатических изменениях, учредить гражданскую ассамблею по надзору за ходом этих изменений и предпринять максимум усилий для того, чтобы сократить к 2025 году до нулевого уровня выбросы углекислого газа в атмосферу.


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