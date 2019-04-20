При взрыве в Кабуле погибло 12 человек и 6 ранены - СМИ
19:15 20.04.2019 Источник: Интерфакс
Жертвами теракта у здания министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в Кабуле в субботу стали 12 человек, ранения получили шесть человек, сообщает в субботу информационное агентство Pajhwok.
Ранее сообщалось о двух погибших и шести раненных.
По данным телеканала Tolo News, взрыв у здания министерства прогремел около 11:30 по местному времени (10:00 мск). Место нападения было оцеплено. Полиция сообщила, что были эвакуированы почти все из 2 тыс. сотрудников министерства. Также были эвакуированы люди из зданий, расположенных рядом с министерством.
В результате контртеррористической операции после нападения были ликвидированы пять боевиков.
Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) отрицает причастность к нападению, сообщил телеканал со ссылкой на заявление представителя талибов Забиуллы Муджахида. Никакая другая группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.
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