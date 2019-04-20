Из-за погодных условий полностью остановлено движение по Военно-Грузинской дороге - МЧС

19:45 Источник: Интерфакс

Движение по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию с Грузией, полностью запрещено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии в субботу вечером.

"Движение по Военно-Грузинской дороге с 19:00 запрещено для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в связи со снегопадом на территории Грузии с 9:45 движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено, затем с 13:35 открыто, с ограничением для большегрузного транспорта.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.



