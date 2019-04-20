Из-за погодных условий полностью остановлено движение по Военно-Грузинской дороге - МЧС
19:45 20.04.2019 Источник: Интерфакс
Движение по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию с Грузией, полностью запрещено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии в субботу вечером.
"Движение по Военно-Грузинской дороге с 19:00 запрещено для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в связи со снегопадом на территории Грузии с 9:45 движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено, затем с 13:35 открыто, с ограничением для большегрузного транспорта.
Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.
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