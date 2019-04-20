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НОВОСТИ

По факту пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел

20:45 20.04.2019 Источник: Интерфакс

В Забайкалье после чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами, к настоящему моменту органы дознания установили пять возможных случаев возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, сообщает краевая прокуратура.

"По всем из них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)", - говорится в сообщении.

В частности, по указанию прокурора Дульдургинского района орган дознания возбудил в субботу уголовное дело по факту возгорания имущества на двух чабанских стоянках с причинением крупного ущерба.

По версии следствия, 19 апреля в 13:41 в местности "Хужуртай" сельского поселение "Чиндалей" обнаружено возгорание, предварительной версией которого стало неосторожное обращение с огнем.

На тушение пожара выехало более 100 человек и 20 единиц техники, однако ввиду сильного порывистого ветра, постоянно менявшего направление, огонь распространился в местность "Аца-Ула" сельского поселения Токчин и далее на две чабанские стоянки.

В результате пожара одна стоянка выгорела полностью с имуществом проживавших там людей, которых своевременно эвакуировали.

На второй стоянке имущество повреждено частично. Кроме того, уничтожено несколько десятков голов скота, что в совокупности причинило ущерб на сумму около 1 млн рублей.

Люди в пожаре не пострадали.

Расследование всех уголовных дел находится на контроле органов прокуратуры.

По данным регионального Следственного управления СКР, следователи установили, что ландшафтные пожары в Забайкалье перешли в общей сложности на 17 населенных пунктов региона.

"К настоящему моменту у следствия имеются данные о пожарах произошедших в 17 населенных пунктах в восьми районах Забайкалья: Оловяннинском, Ононском, Александрово-Заводском, Борзинском, Балейском, Приаргунском, Агинском и Дульдургинском. В результате пожаров пострадали не менее 27 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

Отмечается, что для оказания помощи в районные следственные отделы, обслуживающих пострадавшие от пожаров территории, направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

На местах пожаров следователи-криминалисты совместно с другими специалистами проведут осмотры мест происшествий с применением криминалистической техники. Также следователи планируют изъять документы в органах местного самоуправления, районных администрациях, касающихся обеспечения безопасности. По результатам проведения проверок будут приняты процессуальные решения.

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