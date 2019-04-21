Украина: Начались голосования во втором туре выборов президента страны

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования во втором туре выборов президента страны. Повторное голосование было назначено Центральной избирательной комиссией (ЦИК) в связи с тем, что в первом туре, который состоялся 31 марта, ни один из 39 кандидатов не набрал более 50% голосов.

По результатам первого тура, кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил наибольшую поддержку, за него проголосовали 30,24% избирателей, второе место занял действующий президент Петр Порошенко с 15,95% голосов.

Сделать свой окончательный выбор смогут более 26 млн граждан Украины, внесенных в списки избирателей. На Украине избирательный участки будут работать до 20:00. Украинцы могут также проголосовать на 101 участке, организованном в 72 странах, кроме России. ЦИК еще 31 декабря 2018 года - в день начала кампании по выборам президента - ликвидировала все пять участков для голосования, которые ранее находились в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, и предложила около 3 млн украинцев, находящихся в РФ, реализовать свое избирательное право на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии, фактически лишив их права выбора главы государства.

Для наблюдения за ходом выборов во втором туре на Украине зарегистрировано 2,7 тыс. официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства. Однако россиян среди них нет, так как ЦИК отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации граждан РФ в качестве наблюдателей.

За несколько дней до выборов сотрудники МВД были переведены на усиленный режим работы, все окружные избирательные комиссии были взяты под круглосуточную охрану. Безопасность во время второго тура выборов президента Украины будут обеспечивать 72,4 тыс. полицейских.

Социологи в день голосования будут проводить экзитпол, первые результаты которого ожидаются в 20:00 (по состоянию на 18:00), а затем в 22:00 (по состоянию на 20:00). Официальные результаты выборов Центризбирком должен объявить не позднее чем на десятый день со дня голосования - до 1 мая 2019 года. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня, предыдущий глава государства продолжает исполнять обязанности до передачи полномочий.