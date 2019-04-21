Военная интервенция США в Венесуэлу может начаться под предлогом запроса Гуайдо

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут начать военную интервенцию в Венесуэлу под предлогом соответствующего запроса со стороны лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого Вашингтон признает главой государства. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корр. ТАСС бывший независимый эксперт ООН по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка (2012-2018) Альфред Морис де Зайас.

Сам Гуайдо ранее в интервью телеканалу Си-эн-эн называл нежелательным военное вмешательство Вашингтона в ситуацию в республике, однако не исключал такого развития событий. На вопрос о том, запрашивал ли он поддержку со стороны военных США, он ответил, что венесуэльцы хотели бы оказать "любое возможное давление" с целью отстранения от власти действующего президента Николаса Мадуро.

"Соединенные Штаты, безусловно, попытаются в качестве предлога [для интервенции] использовать, например, просьбу Хуана Гуайдо о [военном] вмешательстве", - полагает де Зайас. Однако, по его словам, "только глава государства может запросить вмешательство такого рода", согласно международному праву. "Гуайдо нелегитимен. Согласно конституции Венесуэлы, только Мадуро может просить другие государства о военной помощи. Признание США Гуайдо в качестве временного президента не дает ему никакой законности и легитимности", - пояснил бывший независимый эксперт ООН.

"Это не означает, что вмешательства США не произойдет", - подчеркнул профессор международного права де Зайас. Он указал, что возможная интервенция "повлечет за собой нарушение многочисленных норм международного права". По мнению профессора, несмотря на "недвусмысленность норм и правил, их реализация сложна в связи с тем, что существует культура безнаказанности". "Соединенные Штаты не были привлечены к ответственности за свою агрессию на Кубе, Гренаде, Гаити, в Панаме, Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и т. д.", - отметил он, добавив, что "агрессия, которая сошла с рук, не узаконивает само преступление агрессии".

Вашингтонская администрация неоднократно заявляла, что "рассматривает все варианты" по урегулированию ситуации в Боливарианской Республике. "Слова и действия [президента США Дональда] Трампа, [госсекретаря Майкла] Помпео, [помощника президента США по национальной безопасности Джона] Болтона, [руководства] Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США и других могут привести к опасному развитию событий. Бряцание оружием и разжигание милитаристских настроений запрещены 20-й статьей Международного пакта о гражданских и политических правах, но это абсолютно ничего не значит для Пентагона, Госдепартамента и основных СМИ", - считает профессор.



