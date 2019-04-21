При взрывах на Шри-Ланке более 50 человек погибло и 300 ранено - СМИ
11:30 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 52 человека погибли, несколько сотен получили ранения в результате шести взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом в воскресенье сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о 42 погибших и 300 раненых.
Взрывы практически одновременно прогремели в трех фешенебельных отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.
Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
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