При взрывах на Шри-Ланке более 50 человек погибло и 300 ранено - СМИ

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 52 человека погибли, несколько сотен получили ранения в результате шести взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом в воскресенье сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 42 погибших и 300 раненых.

Взрывы практически одновременно прогремели в трех фешенебельных отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.



