Из-за выборов авиация Украины приведена в полную готовность - зам главы МВД
11:45 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиация Министерства внутренних дел (МВД) Украины может быть задействована в случае осложнения ситуации при проведении второго тура президентских выборов в стране, который начался утром в воскресенье. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.
"Авиация приведена в полную готовность для действий в случае внезапно возникающих задач. Она может быть задействована для перемещения личного и оперативного состава в те или иные регионы, если ситуация будет осложняться", - сказал он.
По словам Ярового, к обеспечению правопорядка на Украине во втором туре выборов привлечено более 133 тысяч сотрудников правоохранительных органов. "Задействованы следственно-оперативные группы, спецподразделения, взрывотехники, группы диалога и другие подразделения. Все выполняют поставленные задачи и готовы реагировать на возможные вызовы", - подчеркнул замглавы МВД. Он добавил, что открыт и работает межведомственный штаб МВД, который анализирует информацию о нарушениях и координирует действия всех подразделений министерства.
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