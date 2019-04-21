О нарушениях избирательного процесса В МВД Украины поступило 179 заявлений
12:30 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство внутренних дел получило 179 заявлений о нарушениях избирательного процесса.
"По состоянию на 11:00 в полицию поступило 179 заявлений о нарушении избирательного процесса", - говорится в сообщении ведомства в "Твиттере".
В частности, в МВД отметили, что в Харьковской области неизвестные повредили избирательный участок.
Трагический инцидент произошел в Тернопольской области - на избирательном участке умер гражданин 1944 года.
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