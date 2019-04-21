Для прохода через Керченский полив необходимо соблюдать только нормы безопасности плавания - Лавров

13:30 Источник: Интерфакс

Препятствий для прохода украинских кораблей через Керченский полив нет, нужно только соблюдать требования безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как мы уже многократно говорили, дело в том, что нет никаких проблем для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море. Единственное условие - нужно соблюдать нормы безопасности плавания по Керченскому проливу", - сказал С.Лавров в интервью телеканалу "Звезда".

Отвечая на вопрос о возможной военной провокации со стороны Украины в районе Керченского пролива, министр выразил сомнение в том, что НАТО стала бы принимать в этом участие.

"Морально и политически, может, и поддержат. Я не вижу ситуации, когда натовские корабли пойдут с этими авантюристами создавать военную провокацию. Я не вижу такой ситуации, и, с учетом информации, которой мы владеем, у меня есть основания полагать, что в НАТО это уже все для себя решили", - сказал С.Лавров.



