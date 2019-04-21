Раскопки карликового мамонта в Якутии планируют начать в июне

18:56 Источник: Интерфакс

Раскопки туши взрослого мамонта небольшого размера, обнаруженного палеонтологами в прошлом году на острове Котельный в Якутии, планируют начать в июне, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберт Протопопов.

"Планируем начать экспедицию на остров Котельный 1 июня. Сейчас мы оформляем заявку. Минобороны вроде нас поддержало, готовим разрешающие документы для пограничников", - сказал А.Протопопов.

Он отметил, что в составе экспедиции будут сотрудники Академии наук Якутии, а также несколько федеральных научных сотрудников.

Ранее сообщалось, что в августе 2018 года на острове Котельный в Якутии палеонтологами была обнаружена туша взрослого мамонта небольшого размера.

Именно в этом регионе уже не первая находка маленьких мамонтов - и взрослых, и детенышей. Уникальность в том, что туша попалась впервые.

Туша мамонта лежит в недоступном месте и полностью зарыта в землю в районе приливной зоны. Ее можно увидеть только во время отлива.