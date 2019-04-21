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Грузия: Протестующие против строительства ГЭС "Хадори-3" подожгли тяжелую строительную технику

16:30 21.04.2019 Источник: Интерфакс

Участники акции протеста против строительства малой ГЭС "Хадори-3" на реке Алазани, проходящей в воскресенье в Панкисском ущелье Грузии возле села Биркиани, подожгли тяжелую строительную технику, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, полицией задержаны несколько протестующих.

Между тем, СМИ сообщают о поврежденных в ходе столкновений между участниками акции и полицией автомобилях МВД, включая бронетранспортеры, в направлении которых предположительно были брошены так называемые "коктейли Молотова".

В результате произошедших в воскресенье столкновений пострадавшие есть с обеих сторон. О точном числе пострадавших пока не сообщается.

На кадрах, показанных грузинскими телеканалами, видно, как протестующие закидывают полицейских камнями, а сотрудники МВД, в свою очередь, используют против участников акции слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщают СМИ, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, который проводил переговоры в Телави с представителями протестующих, в эти минуты направляется в Панкисское ущелье. СМИ отмечают, что переговоры были сорваны.

Также сообщается, что в направлении Панкисского ущелья движутся колонны дополнительных сил полиции и спецназа.

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