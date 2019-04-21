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ЦИК Украины не получала ни одного сообщения о нарушениях по выборам - замглавы комиссии

18:45 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не получала ни одного сообщения о нарушениях во время голосования во втором туре выборов президента страны. Об этом сообщила на брифинге замглавы комиссии Наталья Бернацкая.

"В ЦИК в настоящее время не поступило ни одной жалобы относительно прохождения избирательного процесса", - сообщила она.

По словам Бернацкой, "типичные сообщения" о нарушениях поступают в адрес Национальной полиции страны, но их меньше, чем во время первого тура голосования 31 марта. "Например, на некоторых участках в урны для голосования бросают чистые листы бумаги, а бюллетени пытаются унести с собой граждане. Бюллетени пытались съесть, порвать или публично продемонстрировать", - сказала она, отметив, что эти нарушения не системные.

Бернацкая также проинформировала, что в 16:12 в Донбассе на линии разграничения был открыт один из избирательных участков, и, таким образом, на Украине открытыми считаются все участки.

Замглавы комиссии также отметила высокий уровень безопасности избирательного процесса, поблагодарив за это правоохранительные органы.


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