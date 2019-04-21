ЦИК Украины не получала ни одного сообщения о нарушениях по выборам - замглавы комиссии
18:45 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не получала ни одного сообщения о нарушениях во время голосования во втором туре выборов президента страны. Об этом сообщила на брифинге замглавы комиссии Наталья Бернацкая.
"В ЦИК в настоящее время не поступило ни одной жалобы относительно прохождения избирательного процесса", - сообщила она.
По словам Бернацкой, "типичные сообщения" о нарушениях поступают в адрес Национальной полиции страны, но их меньше, чем во время первого тура голосования 31 марта. "Например, на некоторых участках в урны для голосования бросают чистые листы бумаги, а бюллетени пытаются унести с собой граждане. Бюллетени пытались съесть, порвать или публично продемонстрировать", - сказала она, отметив, что эти нарушения не системные.
Бернацкая также проинформировала, что в 16:12 в Донбассе на линии разграничения был открыт один из избирательных участков, и, таким образом, на Украине открытыми считаются все участки.
Замглавы комиссии также отметила высокий уровень безопасности избирательного процесса, поблагодарив за это правоохранительные органы.
НОВОСТИ
- 18:15 21.04.2019
- Зафиксировано 1251 сообщение о нарушениях в процессе выборов - штаб Зеленского
- 17:45 21.04.2019
- Предложения суданской оппозиции будут рассмотрены Военным советом в течение недели
- 16:30 21.04.2019
- Грузия: Протестующие против строительства ГЭС "Хадори-3" подожгли тяжелую строительную технику
- 14:44 21.04.2019
- В общегородском субботнике 20 апреля участвовали около 1,5 млн человек
- 14:30 21.04.2019
- В Балтийском море начались заводские ходовые испытания корвета "Гремящий" и фрегата "Адмирал флота Касатонов"
- 13:30 21.04.2019
- Для прохода через Керченский полив необходимо соблюдать только нормы безопасности плавания - Лавров
- 12:45 21.04.2019
- В столице Шри-Ланки прогремело еще два взрыва - СМИ
- 12:30 21.04.2019
- О нарушениях избирательного процесса В МВД Украины поступило 179 заявлений
- 12:23 21.04.2019
- Мэр Собянин: Москва ежегодно закупает по 100 самых современных трамваев
- 11:45 21.04.2019
- Из-за выборов авиация Украины приведена в полную готовность - зам главы МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать