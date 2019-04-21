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США готовы обсудить с Суданом исключение страны из списка государств - спонсоров терроризма

19:30 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суданская делегация в скором времени посетит США, чтобы обсудить исключение страны из списка государств - спонсоров терроризма. Об этом заявил в воскресенье в интервью государственному телевидению глава переходного Военного совета страны Абдель Фаттах аль- Бурхан, передает телеканал "Аль-Хадас".

"Вашингтон просил послать делегацию, - сказал военный. - Мы отправим ее, чтобы обсудить исключение страны из списка государств - спонсоров терроризма". По его словам, эмиссары Хартума поедут за океан на этой или следующей неделе.

Госдепартамент США включил Судан в списки поддерживающих терроризм стран в 1993 году. 16 апреля агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга сообщило, что Вашингтон намерен исключить его из них, если власть в этой стране будет передана мирным путем.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль- Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала Военный совет на время переходного периода, который продлится два года.



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