США готовы обсудить с Суданом исключение страны из списка государств - спонсоров терроризма
19:30 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суданская делегация в скором времени посетит США, чтобы обсудить исключение страны из списка государств - спонсоров терроризма. Об этом заявил в воскресенье в интервью государственному телевидению глава переходного Военного совета страны Абдель Фаттах аль- Бурхан, передает телеканал "Аль-Хадас".
"Вашингтон просил послать делегацию, - сказал военный. - Мы отправим ее, чтобы обсудить исключение страны из списка государств - спонсоров терроризма". По его словам, эмиссары Хартума поедут за океан на этой или следующей неделе.
Госдепартамент США включил Судан в списки поддерживающих терроризм стран в 1993 году. 16 апреля агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга сообщило, что Вашингтон намерен исключить его из них, если власть в этой стране будет передана мирным путем.
11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль- Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет. Армия распустила парламент, приостановила действие конституции и сформировала Военный совет на время переходного периода, который продлится два года.
НОВОСТИ
- 18:56 21.04.2019
- Раскопки карликового мамонта в Якутии планируют начать в июне
- 18:45 21.04.2019
- ЦИК Украины не получала ни одного сообщения о нарушениях по выборам - замглавы комиссии
- 18:15 21.04.2019
- Зафиксировано 1251 сообщение о нарушениях в процессе выборов - штаб Зеленского
- 17:45 21.04.2019
- Предложения суданской оппозиции будут рассмотрены Военным советом в течение недели
- 16:30 21.04.2019
- Грузия: Протестующие против строительства ГЭС "Хадори-3" подожгли тяжелую строительную технику
- 14:44 21.04.2019
- В общегородском субботнике 20 апреля участвовали около 1,5 млн человек
- 14:30 21.04.2019
- В Балтийском море начались заводские ходовые испытания корвета "Гремящий" и фрегата "Адмирал флота Касатонов"
- 13:30 21.04.2019
- Для прохода через Керченский полив необходимо соблюдать только нормы безопасности плавания - Лавров
- 12:45 21.04.2019
- В столице Шри-Ланки прогремело еще два взрыва - СМИ
- 12:30 21.04.2019
- О нарушениях избирательного процесса В МВД Украины поступило 179 заявлений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать