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Порошенко готов покинуть пост главы государства, но не собирается покидать политику

21:30 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Украины Петр Порошенко, который, согласно экзитполам, почти втрое проиграл во втором туре выборов главы государства Владимиру Зеленскому, признал итоги голосования.

"Уже в следующем месяце я покину пост главы государства, так решили украинцы. Я принимаю это решение. Но я твердо хочу подчеркнуть, что я не покидаю политику", - сказал он. Порошенко заявил, что выборы прошли честно, прозрачно и в соответствии с европейскими стандартами.

Президент заявил, что он и его команда будут защищать реформы, нацеленные на вступление страны в ЕС и НАТО, укрепление вооруженных сил, а также позиций украинского языка в стране.

"Мы будем защищать децентрализацию, инклюзивное образование, новую украинскую школу, реформу сельской медицины, электронные закупки, энергетическую независимость и энергоэффективность", - сказал он.

Президент добавил, что "будет стоять на страже" так называемой православной церкви Украины (ПЦУ), подчеркнув, что все еще ждет от команды своего оппонента извинений за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".

Порошенко добавил, что на предстоящих парламентских выборах будет противостоять формированию "пророссийского большинства" в Верховной раде.


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