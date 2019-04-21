0
0
0
НОВОСТИ

За первый квартал 2019 года в Мексике было убито рекордное количество людей

22:30 21.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 8,73 тыс. человек были убиты в Мексике с января по март этого года, что стало самым высоким показателем такого рода за все время ведения учета преступлений на федеральном уровне. Такие данные исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности обнародовала в воскресенье на своем сайте газета "Соль де Мехико".

Для сравнения, в первом квартале 2018 года жертвами насилия в стране стали 7,9 тыс. человек. В общей сложности, согласно официальным данным, в 2018 году в Мексике были убиты свыше 33,3 тыс. человек, больше, чем когда бы то ни было за последние десятилетия. Ответственность за гибель тысяч мексиканцев несет наркомафия.

В текущем году самое большое количество жертв - 947 человек - зарегистрировано в штате Гуанахуато. Второе место в этом списке занял штат Мехико, где были убиты 769 человек. Президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее в этом месяце выразил несогласие с данными о росте насилия в стране после его прихода к власти в декабре 2018 года. Тем не менее, в начале апреля он признал трудности в борьбе с преступностью и сообщил, что властям придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы повысить уровень безопасности.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 21.04.2019
Порошенко готов покинуть пост главы государства, но не собирается покидать политику
0
169
20:30 21.04.2019
Украина: По результатам Национального экзитпола за Зеленского проголосовали 73,2% избирателей
0
211
19:30 21.04.2019
США готовы обсудить с Суданом исключение страны из списка государств - спонсоров терроризма
0
248
18:56 21.04.2019
Раскопки карликового мамонта в Якутии планируют начать в июне
0
287
18:45 21.04.2019
ЦИК Украины не получала ни одного сообщения о нарушениях по выборам - замглавы комиссии
0
272
18:15 21.04.2019
Зафиксировано 1251 сообщение о нарушениях в процессе выборов - штаб Зеленского
0
291
17:45 21.04.2019
Предложения суданской оппозиции будут рассмотрены Военным советом в течение недели
0
304
16:30 21.04.2019
Грузия: Протестующие против строительства ГЭС "Хадори-3" подожгли тяжелую строительную технику
0
443
14:44 21.04.2019
В общегородском субботнике 20 апреля участвовали около 1,5 млн человек
0
433
14:30 21.04.2019
В Балтийском море начались заводские ходовые испытания корвета "Гремящий" и фрегата "Адмирал флота Касатонов"
0
505

Возврат к списку