За первый квартал 2019 года в Мексике было убито рекордное количество людей

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 8,73 тыс. человек были убиты в Мексике с января по март этого года, что стало самым высоким показателем такого рода за все время ведения учета преступлений на федеральном уровне. Такие данные исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности обнародовала в воскресенье на своем сайте газета "Соль де Мехико".

Для сравнения, в первом квартале 2018 года жертвами насилия в стране стали 7,9 тыс. человек. В общей сложности, согласно официальным данным, в 2018 году в Мексике были убиты свыше 33,3 тыс. человек, больше, чем когда бы то ни было за последние десятилетия. Ответственность за гибель тысяч мексиканцев несет наркомафия.

В текущем году самое большое количество жертв - 947 человек - зарегистрировано в штате Гуанахуато. Второе место в этом списке занял штат Мехико, где были убиты 769 человек. Президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее в этом месяце выразил несогласие с данными о росте насилия в стране после его прихода к власти в декабре 2018 года. Тем не менее, в начале апреля он признал трудности в борьбе с преступностью и сообщил, что властям придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы повысить уровень безопасности.



