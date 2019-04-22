Украину ждут выборы в Верховную раду
07:30 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основная борьба в политической жизни Украины еще впереди и начнется в период парламентской избирательной кампании осенью. Такое мнение выразила после выборов президента Украины экс-министр юстиции страны Елена Лукаш.
"Впереди самый главный бой. Нужно вынести мародеров из парламента", - написала Лукаш в "Фейсбуке". Она подчеркнула, что в ходе следующего "боя" в украинской политике после прошедших президентских выборов предстоит "добиться наказания всех причастных к уничтожению страны".
Комментируя президентские выборы, Лукаш заявила, что украинцы "отстояли свое право на перемены". "Ни шагу назад", - призвала она.
Согласно данным ЦИК Украины, по результатам обработки почти 25% электронных протоколов во втором туре выборов президента страны Владимир Зеленский набрал 73,23% голосов, Петр Порошенко - 24,42%.
Выборы в Верховную раду Украины состоятся 27 октября.
НОВОСТИ
- 08:15 22.04.2019
- Алжирская оппозиция отказалась от консультационной встречи по президентским выборам
- 07:45 22.04.2019
- В окрестностях Триполи погибло более 250 человек и пострадало более 1100 - ВОЗ
- 22:30 21.04.2019
- За первый квартал 2019 года в Мексике было убито рекордное количество людей
- 21:30 21.04.2019
- Порошенко готов покинуть пост главы государства, но не собирается покидать политику
- 20:30 21.04.2019
- Украина: По результатам Национального экзитпола за Зеленского проголосовали 73,2% избирателей
- 19:30 21.04.2019
- США готовы обсудить с Суданом исключение страны из списка государств - спонсоров терроризма
- 18:56 21.04.2019
- Раскопки карликового мамонта в Якутии планируют начать в июне
- 18:45 21.04.2019
- ЦИК Украины не получала ни одного сообщения о нарушениях по выборам - замглавы комиссии
- 18:15 21.04.2019
- Зафиксировано 1251 сообщение о нарушениях в процессе выборов - штаб Зеленского
- 17:45 21.04.2019
- Предложения суданской оппозиции будут рассмотрены Военным советом в течение недели
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать