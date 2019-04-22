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НОВОСТИ

Украину ждут выборы в Верховную раду

07:30 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основная борьба в политической жизни Украины еще впереди и начнется в период парламентской избирательной кампании осенью. Такое мнение выразила после выборов президента Украины экс-министр юстиции страны Елена Лукаш.

"Впереди самый главный бой. Нужно вынести мародеров из парламента", - написала Лукаш в "Фейсбуке". Она подчеркнула, что в ходе следующего "боя" в украинской политике после прошедших президентских выборов предстоит "добиться наказания всех причастных к уничтожению страны".

Комментируя президентские выборы, Лукаш заявила, что украинцы "отстояли свое право на перемены". "Ни шагу назад", - призвала она.

Согласно данным ЦИК Украины, по результатам обработки почти 25% электронных протоколов во втором туре выборов президента страны Владимир Зеленский набрал 73,23% голосов, Петр Порошенко - 24,42%.

Выборы в Верховную раду Украины состоятся 27 октября.


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