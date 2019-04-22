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В окрестностях Триполи погибло более 250 человек и пострадало более 1100 - ВОЗ

07:45 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 254 человек погибли, более 1,2 тыс. получили ранения в результате боевых действий окрестностях Триполи. Об этом сообщило в воскресенье на своей странице в "Твиттере" ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее было известно о 227 погибших и 1128 пострадавших. "Число погибших в [результате боев в окрестностях] Триполи возросло до 254 человек, еще 1228 получили ранения. На прошлой неделе медицинские бригады ВОЗ в больницах, близких к линии огня, провели 89 крупных операции и 63 (стандартных - прим. ТАСС). Наши команды продолжают оказывать помощь хирургам в местных больницах", - указывается в сообщении.



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