Алжирская оппозиция отказалась от консультационной встречи по президентским выборам
08:15 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Целый ряд партий Алжира отклонил приглашение администрации президента принять в понедельник участие в общенациональной консультационной встрече, посвященной анализу политической ситуации в стране и подготовке к намеченным на 4 июля президентским выборам. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство Альжери Пресс Сервис (АПС).
От участия во встрече отказались ведущие оппозиционные силы: Объединение за культуру и демократию, Партия свободы и справедливости (ПСС), Партия трудящихся (ПТ), партия "Талаи аль-Хуррийят", исламистское "Движение общества за мир", Фронт справедливости и развития, Национальный алжирский фронт, Национальная партия за солидарность и развитие, Народное алжирское движение.
Так, в ПСС указали на "необходимость проведения консультаций между властью и политическими силами для нахождения согласованных решений, способных обеспечить прогресс и стабильность в обществе". Но при этом партия подчеркнула, что "такие переговоры бесполезны с властью, которую отвергает народ".
"Коренные перемены, которых требует народ, бесспорно, включают в себя отстранение символов режима, очистку политической сцены от всех форм коррупции, некомпетентности в управлении и иных негативных явлений, - подчеркнули в ПСС. - Проведение 4 июля президентских выборов под руководством людей, укравших за более чем два десятилетия волю народа, приведет лишь к тому, что будет утрачена возможность выбрать нового президента, пользующегося полной легитимностью, для управления страной в течение ближайших пяти лет".
В ПТ отказ от участия во встрече мотивировали тем, что "большая часть народа мобилизована вокруг требования ухода всех символов нынешнего режима". "Предстоящие консультации - это маневр, направленный на то, чтобы навязать преемственность действующей системы", - отметила лидер партии Луиза Ханун.
В то же время свое участие во встрече подтвердила партия "Фронт будущего".
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