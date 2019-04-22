Зеленский опережает Порошенко почти на 50% после подсчета 90% голосов

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После обработки Центризбиркомом 90,25% электронных протоколов Владимир Зеленский опережает своего конкурента Петра Порошенко почти на 50%.

По данным ЦИК, 73,18% избирателей проголосовали во втором туре выборов президента 21 апреля за представителя партии "Слуга народа" Владимира Зеленского, а 24,49% - за действующего главу государства Петра Порошенко. Таким образом, за Зеленского отдали свои голоса более 12,2 млн избирателей, свыше 4 млн - за Порошенко.



Результаты выборов должны быть установлены Центризбркомом не позднее 1 мая на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий о голосовании граждан на участках. Инаугурация избранного президента должна состояться не позднее 31 мая.



Сообщается, что президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал прошедшие выборы важным этапом в истории Украины. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня [в воскресенье по телефону] с избранным президентом [Украины] Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на прошедших 21 апреля выборах на Украине. Президент [США] пожелал ему успехов и назвал [прошедшие] выборы важным этапом в истории Украины, отметив их мирный и демократический характер", - отмечается в сообщении для прессы.



Американский лидер "подчеркнул непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины - в пределах ее международно признанных границ - и выразил готовность работать вместе с избранным президентом Зеленским и украинским народом в деле проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию" в стране.





