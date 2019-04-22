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НОВОСТИ

США больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций - WP

09:20 22.04.2019 Источник: Газета.Ru

США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских «нефтяных» санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, об этом намерен объявить госсекретарь США Майк Помпео. Как отмечается, Помпео потребует от всех стран прекратить импорт иранской нефти. При этом Помпео также заявит, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты компенсируют долю нефти Ирана на рынке.

Ранее СМИ сообщили, что экспорт нефти из Ирана в апреле упал до годового минимума. Газета.Ru

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