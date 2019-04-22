США больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций - WP
09:20 22.04.2019 Источник: Газета.Ru
США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских «нефтяных» санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, об этом намерен объявить госсекретарь США Майк Помпео. Как отмечается, Помпео потребует от всех стран прекратить импорт иранской нефти. При этом Помпео также заявит, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты компенсируют долю нефти Ирана на рынке.
Ранее СМИ сообщили, что экспорт нефти из Ирана в апреле упал до годового минимума. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 09:32 22.04.2019
- РФ пообещала улучшить качество поставляемой в Белоруссию нефти
- 09:05 22.04.2019
- Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 290
- 09:00 22.04.2019
- Зеленский опережает Порошенко почти на 50% после подсчета 90% голосов
- 08:45 22.04.2019
- Из-за угрозы пожаров в состояние повышенной готовности приведены более 5 тыс военных
- 08:30 22.04.2019
- Соискатели ищут самую высокую зарплату на Чукотке, в Магадане и Москве - Роструд
- 08:15 22.04.2019
- Алжирская оппозиция отказалась от консультационной встречи по президентским выборам
- 07:45 22.04.2019
- В окрестностях Триполи погибло более 250 человек и пострадало более 1100 - ВОЗ
- 07:30 22.04.2019
- Украину ждут выборы в Верховную раду
- 22:30 21.04.2019
- За первый квартал 2019 года в Мексике было убито рекордное количество людей
- 21:30 21.04.2019
- Порошенко готов покинуть пост главы государства, но не собирается покидать политику
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать