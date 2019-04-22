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В Австралии пересмотрят политику в отношении собак динго

10:05 22.04.2019 Источник: REGNUM

Власти австралийского штата Квинсленд принимают меры, чтобы обезопасить посетителей острова Фрейзер от диких собак динго, пишет газета The Canberra Times.

21 апреля министр окружающей среды Квинсленда Лианн Инок объявила, что власти в срочном порядке пересмотрят способ управления популяцией диких собак на острове Фрейзер (или К'гари), а чиновники постараются предотвратить опасное взаимодействие между людьми и животными. Также власти штата попытаются улучшить сотрудничество в этой области с традиционным населением острова — народом бутчулла. На остров были направлены патрули рейнджеров.

«Контроль над динго на К'гари является сложной задачей, и правительство стремится поддерживать устойчивую и здоровую популяцию динго, одновременно сводя к минимуму риски для безопасности человека и поддерживая благополучие динго», — сказала Инок.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе стая диких собак едва не загрызла полуторагодовалого ребенка отдыхавшей на острове с семьей. Это уже третий случай нападения динго на отдыхающих в этом году. Ежегодно остров Фрейзер посещают 400 тыс. человек.  ИА REGNUM

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