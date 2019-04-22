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После взрывов в Шри-Ланке полиция задержала 24 человека

10:32 22.04.2019 Источник: Интерфакс

В связи со взрывами в Шри-Ланке, прогремевшими в день католической Пасхи, полиция арестовала двадцать четыре человека,  сообщил CNN представитель полиции Руван Гунасекара.

Он отметил, что в понедельник двое мужчин были арестованы в отеле города Дамбулла. По его словам, арест был связан с произошедшими в воскресенье взрывами.

Сотрудникам полиции также удалось взять под стражу водителя, который, предположительно, перевозил нападавших в своем фургоне.

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