Британские консерваторы обсуждают идею вотума недоверия Терезе Мэй

11:05 Источник: Эхо Москвы

Члены Консервативной партии Великобритании идею обсуждают идею вотума недоверия Терезе Мэй. Как сообщает газета Дейли Телеграф, уже завтра будет поднят вопрос об изменении действующих в парламенте правил. Голосование о доверии Мэй уже проводилось в декабре прошлого года. Тогда депутаты – консерваторы поддержали премьер-министра. Эхо Москвы