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Дмитрий Медведев не испытывает иллюзий после выборов на Украине

11:32 22.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Дмитрий Медведев не испытывает иллюзий после выборов на Украине, но шанс на улучшение отношений, по его мнению, есть.

Российский премьер написал в Фейсбуке, что Владимир Зеленский, скорее всего, будет придерживаться той же риторики в отношении России, которую он использовал в ходе предвыборной кампании.  Эхо Москвы

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