Дмитрий Медведев не испытывает иллюзий после выборов на Украине

11:32 Источник: Эхо Москвы

Дмитрий Медведев не испытывает иллюзий после выборов на Украине, но шанс на улучшение отношений, по его мнению, есть.

Российский премьер написал в Фейсбуке, что Владимир Зеленский, скорее всего, будет придерживаться той же риторики в отношении России, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Эхо Москвы