В Мосгорсуде назвали причины освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Мосгорсуде объяснили, почему освободили Серебренникова из-под домашнего ареста. Режиссёр не мешал следствию и суду и не пытался скрыться. Об этом говорится в мотивировочной части решения суда, она опубликована на официальном портале.

Судья отмечает, что Мещанский суд Москвы, продлевая срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», не в полной мере учёл все обстоятельства дела и не дал никакой оценки личности подсудимых.



Ранее Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде режиссёра и руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, а также Софью Апфельбаум и Юрия Итина. Их обвиняют в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на творческие проекты. Сумма ущерба превышает 130 млн рублей. Говорит Москва

