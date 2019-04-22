В Мосгорсуде назвали причины освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста
12:05 22.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Мосгорсуде объяснили, почему освободили Серебренникова из-под домашнего ареста. Режиссёр не мешал следствию и суду и не пытался скрыться. Об этом говорится в мотивировочной части решения суда, она опубликована на официальном портале.
Судья отмечает, что Мещанский суд Москвы, продлевая срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», не в полной мере учёл все обстоятельства дела и не дал никакой оценки личности подсудимых.
Ранее Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде режиссёра и руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, а также Софью Апфельбаум и Юрия Итина. Их обвиняют в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на творческие проекты. Сумма ущерба превышает 130 млн рублей. Говорит Москва
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