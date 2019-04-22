0
0
98
НОВОСТИ

В Мосгорсуде назвали причины освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста

12:05 22.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Мосгорсуде объяснили, почему освободили Серебренникова из-под домашнего ареста. Режиссёр не мешал следствию и суду и не пытался скрыться. Об этом говорится в мотивировочной части решения суда, она опубликована на официальном портале.

Судья отмечает, что Мещанский суд Москвы, продлевая срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», не в полной мере учёл все обстоятельства дела и не дал никакой оценки личности подсудимых.

Ранее Мосгорсуд отпустил под подписку о невыезде режиссёра и руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, а также Софью Апфельбаум и Юрия Итина. Их обвиняют в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на творческие проекты. Сумма ущерба превышает 130 млн рублей.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 22.04.2019
Команда Зеленского внесет в Раду проекты о народовластии и равенстве перед законом
0
11
12:32 22.04.2019
Волгоградский музей пополнится артефактами с 4-тысячелетней историей
0
68
12:20 22.04.2019
США введут санкции против Турции, если она приобретет ЗРС С-400 - сенатор
0
98
12:00 22.04.2019
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах
0
119
11:32 22.04.2019
Дмитрий Медведев не испытывает иллюзий после выборов на Украине
0
177
11:20 22.04.2019
После 1 мая на улицах станут появляться дорожные знаки уменьшенного размера
0
165
11:05 22.04.2019
Британские консерваторы обсуждают идею вотума недоверия Терезе Мэй
0
171
11:00 22.04.2019
В РФ может появиться законопроект о запрете анонимности в интернете
0
247
10:32 22.04.2019
После взрывов в Шри-Ланке полиция задержала 24 человека
0
204
10:20 22.04.2019
Дмитрий Быков обещает вернуться к работе в ближайшее время
0
224

Возврат к списку