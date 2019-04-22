США введут санкции против Турции, если она приобретет ЗРС С-400 - сенатор

12:20 Источник: Интерфакс

США введут санкции против Турции и заморозят поставки американских истребителей F-35, если Анкара приобретет и приступит к развертыванию российской зенитной ракетной системы С-400, заявил американский сенатор-демократ Боб Менендес.

"Нет никаких шансов, что у них (Турции - ИФ) будет F-35. По действующим законам будут введены санкции. Приобретение крупной военной техники у России - это действие, подпадающее под санкции. Оно грозит санкциями всем, включая Турцию", - сказал сенатор в интервью греческому изданию "Катимерини".

