США введут санкции против Турции, если она приобретет ЗРС С-400 - сенатор
12:20 22.04.2019 Источник: Интерфакс
США введут санкции против Турции и заморозят поставки американских истребителей F-35, если Анкара приобретет и приступит к развертыванию российской зенитной ракетной системы С-400, заявил американский сенатор-демократ Боб Менендес.
"Нет никаких шансов, что у них (Турции - ИФ) будет F-35. По действующим законам будут введены санкции. Приобретение крупной военной техники у России - это действие, подпадающее под санкции. Оно грозит санкциями всем, включая Турцию", - сказал сенатор в интервью греческому изданию "Катимерини".
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