Команда Зеленского внесет в Раду проекты о народовластии и равенстве перед законом
13:00 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Команда Владимира Зеленского намерена в первую очередь внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты о народовластии и равенстве всех перед законом. Об этом в понедельник сообщил в эфире телеканала "Ай-си-ти-ви" спикер штаба Дмитрий Разумков.
"Первое - это внесение в парламент закона о народовластии, второе - о равенстве всех перед законом", - сказал он, отвечая на вопрос о ближайших планах Зеленского.
При этом Разумков подчеркнул, что "в украинских реалиях" они "не могут пойти половинчатым путем". "Должна быть снята неприкосновенность со всех: с депутатов, с судей и президента", - подчеркнул он.
Одними из важнейших, по словам спикера штаба Зеленского, являются также законопроекты об импичменте и об отзыве народного депутата. "Это будет не простой процесс, потому что Рада очень плохо голосует за то, что может повлиять на их возможности", - отметил Разумков.
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