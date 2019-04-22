РФ для учений перебросила в Абхазию боевые вертолеты

14:12 Источник: Интерфакс

Российские военные перебазировали эскадрилью ударных и военно-транспортных вертолетов из Краснодарского края в Абхазию для участия в совместном командно-штабном учении (КШУ), сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор" совершили перебазирование на аэродром российской военной базы в Абхазии для участия в совместном командно-штабном учении", - говорится в сообщении.



Смешанная вертолетная эскадрилья 4-й армии ВВС и ПВО совершила перелет в Абхазию с аэродрома на Кубани через Кавказский хребет.

