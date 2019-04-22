Порошенко заявил, что Зеленский будет иметь сильную оппозицию
14:32 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Петр Порошенко объявил о переходе в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который выиграл выборы президента Украины, согласно данным экзитполов.
"Новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную. Но страна, наша лучшая в мире Украина, только выиграет от этого", - сказал Порошенко, выступая в своем избирательном штабе.
При этом он заявил, что не будет препятствовать работе во благо Украины. "Я хочу подчеркнуть, чтобы никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готова подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО", - сказал он.
Порошенко отметил, что готов потратить все свое время между объявлением результатов выборов и инаугурацией Зеленского, чтобы помочь своему преемнику войти в курс дел в мельчайших деталях.
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