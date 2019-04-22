Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил резонансный закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. За документ проголосовали 151 сенатор, против - четверо, один воздержался.



Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Сети на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". При этом правительство РФ будет утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению. В том числе кабмин будет определять "случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний".

