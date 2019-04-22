Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете
15:00 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил резонансный закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. За документ проголосовали 151 сенатор, против - четверо, один воздержался.
Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Сети на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". При этом правительство РФ будет утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению. В том числе кабмин будет определять "случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний".
НОВОСТИ
- 16:00 22.04.2019
- Говорить о поздравлениях Путина Зеленскому и совместной работе пока рано - Песков
- 15:46 22.04.2019
- Мэр Собянин открыл крупнейший транспортный хаб Новой Москвы
- 15:32 22.04.2019
- Тысячи туристов спешно покидают Шри-Ланку после серии терактов - агентство
- 15:12 22.04.2019
- Россия готова вести диалог с новым президентом Украины - Матвиенко
- 14:32 22.04.2019
- Порошенко заявил, что Зеленский будет иметь сильную оппозицию
- 14:12 22.04.2019
- РФ для учений перебросила в Абхазию боевые вертолеты
- 14:00 22.04.2019
- На Шри-Ланке произошел новый взрыв
- 13:32 22.04.2019
- Цена барреля нефти марки Brent превысила $74
- 13:20 22.04.2019
- Тимошенко требует формирования нового правительства Украины
- 13:05 22.04.2019
- Ответственность за взрывы на Шри-Ланке несет "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать