Россия готова вести диалог с новым президентом Украины - Матвиенко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова вести диалог с новым президентом Украины и заинтересована в нормализации российско-украинских отношений, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия готова вести диалог с тем президентом, которому оказано доверие гражданами Украины, мы заинтересованы в нормализации отношений и в том, чтобы как можно быстрее внутриукраинский конфликт был урегулирован", - пояснила Матвиенко.

