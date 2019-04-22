Россия готова вести диалог с новым президентом Украины - Матвиенко
15:12 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова вести диалог с новым президентом Украины и заинтересована в нормализации российско-украинских отношений, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия готова вести диалог с тем президентом, которому оказано доверие гражданами Украины, мы заинтересованы в нормализации отношений и в том, чтобы как можно быстрее внутриукраинский конфликт был урегулирован", - пояснила Матвиенко.
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